Giresun’da okuyan üniversite öğrencisi 9 genç kız farklı şehirleri görmek üzere bir gezi programı düzenledi. Üniversiteden hocalarıyla beraber İstanbul, Çanakkale ve Antalya’yı gezen öğrenciler sonrasında ise Muğla Fethiye’ye geçti. İddiaya göre, Muğla’da Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK) kalmak istediler. Ancak KYK'dan onay çıkmadı

KYK'dan onay alamayan hoca ve öğrenciler, Fethiye’de bulunan Deniz Pansiyon’a yerleştiler. Kabus o gece o pansiyonda yaşandı.

ANAHTARI ELE GEÇİRDİ, ODALARA DALDI

Genç kadınlar uyumak için gece 23.30 gibi odalarına çekildi. Kızlar uyurken Tevfik T. isimli şahıs kızların uyudukları odalara tek tek girdive kızları taciz etti.

En son girdiği odada ise B.C. isimli genç kız odadaki faili fark etti. Ancak korkudan bir süre ses çıkaramadı. Dakikalarca yatakta ter döktü. Sonrasında ise cesaretini toplayıp, “Sen kimsin odada ne işin var?” diye seslendi. Tevfik T. odadan fırlayarak kaçtı. B.C.’nin bağırışlarıyla pansiyon ayağa kalktı. Polis çağırıldı.

Fail Tevfik T.’nin pansiyon sahibinin arkadaşı olduğu ve resepsiyondan oda anahtarlarını alarak odalara tek tek girdiği öğrenildi. Failin odaları gezdiği anlar kamera kayıtlarına yansıdı.

‘KORKUDAN SES ÇIKARAMADIM’

B.C. Muğla Fethiye Emniyet Müdürlüğü’ne verdiği ifade de yaşadığı kabusu şu sözlerle anlattı:

“Odada bir adam gördüm. İlk anda yanlış gördüğümü düşündüm. Ama gerçekten odadaydı. Çok sessiz hareket ediyor, odanın içinde dolaşıyor ve bizi izliyordu. Yaklaşık beş dakika boyunca korkudan ses çıkaramadım. Bize zarar vereceğini düşündüm. Cesaretimi topladım. Sen kimsin? diye bağırdım. Bunun üzerine şahıs hiçbir şey söylemeden hızla odadan kaçtı. Alkollüydü.”

‘DOKUNDUĞUNU HİSSETTİK’

İfade veren diğer öğrenciler ise uyurken kendilerine dokunulduğunu hissettiklerini ancak korkudan gözlerini açamadıklarını söylediler.

Gözaltına alınan fail çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

OTEL HALEN AÇIK

Öğrencilerin tacize uğradığı oteli ise dün gece aradım. Otel hizmet vermeye devam ederken otel sahibi, “Yaşanan olay münferit” dedi. Bu otelin yaşanan taciz skandalına karşın halen “hizmet” veriyor olması dikkat çekti.