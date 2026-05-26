Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir firari olan suçluların yakalanmasına yönelik koordineli bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucunda A.S. ve Ş.S. isimli iki kardeşin Fethiye'de gizlendiği bilgisine ulaştı.

Yapılan detaylı incelemelerde; Muğla İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından aranan kardeşlerin, "Varolan veya Varsayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak Yol Kesmek Suretiyle Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla Gece Vakti Silahla Birden Fazla Kişi ile Yağma" suçundan suçlu bulundukları öğrenildi. Haklarında 25'er yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların, adli makamlardan kaçmak için 2019 yılından bu yana firari olarak yaşamlarını sürdürdükleri belirlendi.

Polis ekipleri, firari kardeşlerin izini sürmek amacıyla yaklaşık 3 ay boyunca titiz bir teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü. Yapılan derinlemesine incelemelerin ardından, iki kardeşin Karaçulha Mahallesi’nde ortak bir adreste gizlendikleri tam olarak tespit edildi.

Belirlenen adrese şafak vakti düzenlenen operasyonla saklandıkları delikte kıskıvrak yakalanan A.S. ve Ş.S., emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Eşen Cezaevi’ne teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması ile aranan şahısların adalete teslim edilmesine yönelik kararlı çalışmaların aralıksız şekilde devam edeceğini vurguladı.