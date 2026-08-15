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Kaynak: İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak operasyonuyla, kara üzerinde tespit edilen 20'si çocuk toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe sınırları içerisinde devriye ve istihbarat çalışmaları yürüttü. Müşterek gerçekleştirilen denetimler sırasında, kara bölgesinde bulundukları belirlenen 19 yetişkin ile yanlarındaki 20 çocuk güvenlik güçlerince durdurularak muhafaza altına alındı. Yakalanan göçmenlerle ilgili yasal işlemler başlatıldı.