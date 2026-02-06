Trafik kazaları engellenemiyor. Fethiye-Korkuteli karayolu üzerinde, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi Bayır Makası mevkiinde seyir halindeki bir ambulans, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak tek taraflı kaza yaptı.

Ambulans içerisinde bulunan üç kişiden biri yaralanırken, diğer iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralı personel, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza yapan ambulansın Muğla Acil Sağlık Hizmetleri Seki 112 ekibi olduğu ve istasyona dönüş sırasında kaza yaptığı öğrenildi.

Öte yandan yetkililer sık sık vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.