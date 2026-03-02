Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Göcek'te, deniz dibinde bulunan ve halk arasında "Kalimçe Harabeleri" olarak bilinen antik kalıntılar resmi koruma altına alındı. Bölgenin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmesi, hem tarih meraklılarını hem de bölge halkını sevindirdi.

İlçenin turistik mahallelerinden Göcek'te, kordona yakın bir mevkide bulunan harabelerin korunması için Göcek Kültür ve Turizm Derneği ile Göcek Halk Meclisi, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne başvuruda bulunmuştu. Yapılan incelemelerin ardından, sular çekildiğinde kıyıdan bile fark edilebilen bu tarihi alanın en üst seviyeden korunmasına karar verildi.

"DOĞAMIZI VE TARİHİMİZİ BETONA TESLİM ETMEYECEĞİZ"



Kararı değerlendiren Göcek Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Onur Ugan, bölgenin sadece modern bir deniz turizmi merkezi değil, aynı zamanda köklü bir tarihsel derinliğe sahip olduğunu vurguladı. Ugan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar güzel ve korunaklı koyların olduğu bölge, sadece bugün değil tarihin ilk evrelerinde de insanlar tarafından kullanılmış. Bu karar hem bölgedeki turizm faaliyetlerini daha da değerlendirecek hem de bilinçsiz yapılaşmaya engel olacaktır. Doğamızı, tarihimizi korursak Göcek'i korumuş olacağız. Yoksa betona teslim etmiş olacağız."

SKOPEA LİMANI'NDAN LİKYALILARA: BÖLGENİN TARİHİ ZENGİNLİĞİ



Ugan, tarihi haritalarda Göcek'in "Skopea Limanı" olarak adlandırıldığını ve bölgenin Likyalılar döneminden bu yana medeniyetin beşiği olduğunu belirtti. Bölgedeki diğer önemli noktalar ise şunlar:

Antik Kalıntılar: Yassıcalar, Şeytanlı Ada, Hamam Koyu ve Tersane Koyu gibi alanlarda yoğun tarihi doku bulunuyor.



Göbün Koyu: Bölgedeki kiremitten yapılmış su yolları, antik dönemde burada tarım yapıldığını kanıtlıyor.



Bedri Rahmi Koyu: Kaya mezarları ve suyun altında yer alan "Kekova benzeri" batık bir kent ile dikkat çekiyor.

ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARLA TARİH AYDINLATILACAK



Bölge sakinleri ve turizmciler, sit alanı ilanının ardından kapsamlı arkeolojik kazıların başlatılmasını bekliyor. Kalimçe ve çevresindeki sarnıçlar, su yolları ve antik kent yapılarının tam olarak tarihlendirilmesiyle, Göcek'in geçmişteki ticari merkez kimliğinin tüm yönleriyle gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.