Muğla’nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca’nın yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı oldukları belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, saldırının ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek geniş çaplı soruşturma başlattı.
İLK OPERASYONDA 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis ekiplerinin çalışmasında saldırgan E.T.Ç.’nin olaydan 3 gün önce İstanbul’dan Fethiye’ye geldiği, bölgede keşif yaptığı ve saldırının ardından taksiyle Bodrum’a kaçtığı belirlendi.
E.T.Ç. ile birlikte T.D., Bodrum’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Saldırganı Fethiye’den Bodrum’a götüren taksinin ücretini ödediği belirtilen H.N. de Milas’ta gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
3 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmanın devamında olayla bağlantılı oldukları tespit edilen F.Y., C.Ç. ve L.D. 14 Eylül’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y. tutuklandı, C.Ç. ve L.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son kararla birlikte Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya yönelik silahlı saldırı soruşturmasında tutuklu sayısı 4’e yükseldi.
NE OLMUŞTU?
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 23 Mayıs 2026 tarihinde evinin bulunduğu bölgede düzenlenen silahlı saldırıda bacağından yaralanmış, olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.