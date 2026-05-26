Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Akarca Mahallesi'ndeki evinin önünde 23 Mayıs'ta Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Fethiye Adliyesine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak ayağından yaralanmıştı.

Muğla İstihbarat Şube ekipleri saldırıyı gerçekleştiren zanlı ile onunla hareket ettiği ve kaçmasına yardım eden 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.