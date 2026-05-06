Terörsüz Türkiye süreci bir süredir yaşadığı duraklamanın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çıkışla yeniden ivme kazandı. Bahçeli, partisinin son grup toplantısında yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın ele başı Abdullah Öcalan'a "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörü" şeklinde tanımladığı statünün verilmesini istedi.

Siyasetin gündemine bomba gibi düşen bu çıkış sonrası iktidar cephesi sessizliğini korurken PKK'dan gelen bir açıklama dikkatleri çekti. "Kendini fesh ettiği" iddia edilen terör örgütünün sözde yöneticisi Mustafa Karasu, terör örgütünün yayın organına yaptığı açıklamada, “PKK’nın feshedilmesi kendisini yenilemesi ve değişmesidir. Biz mücadele yöntemini değiştirdik” dedi.

Sürecin Türkiye'de kamuoyuna yansıtılmaya çalıştığı şekliyle tamamen zıt olan bu açıklamalar sürece muhalefet edenlerin dikkat çektiği noktaları bir kez daha akıllara getirdi.