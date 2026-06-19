Yeniçağ Gazetesi
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Feryadı yürekleri dağladı: Antalya’da yangın dramı

Antalya’da bilgisayar tamir dükkanı alevlere teslim oldu. Ekmek teknesinin yandığı haber üzerine olay yerine gelen işletme sahibi Mustafa Karaman gözyaşlarını tutamadı, fenalık geçirerek yere yığıldı.

Kaynak: DHA
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Feryadı yürekleri dağladı: Antalya’da yangın dramı - Resim: 1

Antalya’da bir bilgisayar tamir dükkanında yangın çıktı. Olayı haber alıp, iş yerine gelen işletme sahibi Mustafa Karaman, fenalık geçirdi.

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Feryadı yürekleri dağladı: Antalya’da yangın dramı - Resim: 2

Gözyaşlarını tutamayan Karaman'ı, çevredekiler ve polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. İtfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışması ile söndürülen yangının ardından iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

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Feryadı yürekleri dağladı: Antalya’da yangın dramı - Resim: 3

Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında 5 katlı apartmanın giriş katındaki bilgisayar tamir dükkanında yangın çıktı.

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Feryadı yürekleri dağladı: Antalya’da yangın dramı - Resim: 4

İş yerinden yoğun duman yükseldiğini fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Feryadı yürekleri dağladı: Antalya’da yangın dramı - Resim: 5

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, kapalı olan iş yerine camı ve kapıyı kırarak girdi. Ekipler, içeriyi saran alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı.

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Feryadı yürekleri dağladı: Antalya’da yangın dramı - Resim: 6

Yangın haberini alınca motosikletiyle olay yerine gelen işletme sahibi Mustafa Karaman, büyük üzüntü yaşadı. Kendisini yere atan Karaman, polis ekipleri tarafından iş yerinin önünden uzaklaştırılarak yol kenarına alındı.

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Feryadı yürekleri dağladı: Antalya’da yangın dramı - Resim: 7

Burada da uzun süre gözyaşı döken Karaman'ı, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karaman, tedbir ve kontrol amacıyla ambulansa alındı.

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Feryadı yürekleri dağladı: Antalya’da yangın dramı - Resim: 8

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, iş yerinde büyük hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı

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Feryadı yürekleri dağladı: Antalya’da yangın dramı - Resim: 9
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Feryadı yürekleri dağladı: Antalya’da yangın dramı - Resim: 10
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Feryadı yürekleri dağladı: Antalya’da yangın dramı - Resim: 11
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