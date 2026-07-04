Ferrari, elektrikli otomobil hamlesinin ardından bu kez markanın köklü mirasına vurgu yapan yeni bir modelle otomobil tutkunlarının karşısına çıktı. İtalyan üretici, atmosferik V12 motor ve manuel vitesi bir araya getiren 12Cilindri Manuale adlı özel serisini tanıttı.
Ferrari'den gelenekçilere özel model: V12 motor ve manuel vitesle geliyor
Ferrari, sınırlı sayıda üretilecek yeni modeli 12Cilindri Manuale ile klasik sürüş tutkunlarını hedef alıyor. Atmosferik V12 motor ve manuel vites deneyimini buluşturan otomobilden yalnızca 1.499 adet üretilecek.Kaynak: Diğer
Markanın 2024 yılında tanıttığı 12Cilindri modelini temel alan otomobil, yalnızca 1.499 adet üretilecek. Ferrari, bu modelle özellikle klasik sürüş hissini arayan koleksiyonerlere ve sadık müşterilerine hitap etmeyi amaçlıyor.
V12 motor ve yeni nesil manuel sistem
Yeni modelde 830 beygir güç üreten 6,5 litrelik atmosferik V12 motor görev yapıyor. Ferrari ayrıca "Manuale by-wire" adını verdiği yeni sistemiyle manuel vites hissini modern teknolojilerle birleştirerek daha otantik bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.
Üç pedallı yapısıyla dikkat çeken otomobil, markanın mekanik sürüş karakterini korurken günümüz performans teknolojilerinden de faydalanıyor.
İlk teslimatlar gelecek yıl
Ferrari 12Cilindri Manuale'nin başlangıç fiyatı İtalya'da 590 bin euro olarak açıklandı. İlk araçların gelecek yılın ilk çeyreğinde sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.
Yeni model, Ferrari'nin kısa süre önce tanıttığı tamamen elektrikli ilk otomobili Luce sonrasında geldi.
Elektrikli modele yönelik tasarım ve sürüş karakteri eleştirilerinin ardından tanıtılan V12 manuel versiyon, markanın geleneksel kimliğine dönüşü simgeleyen önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.