Küresel elektrikli araç pazarında Çin rüzgârı esmeye devam ederken, lüks segmentin zirvesindeki Ferrari'den ezber bozan açıklamalar geldi. Çinli üreticilerin teknolojik ilerlemesini takdir etmekle birlikte stratejilerini eleştiren İtalyan üretici, otomotiv sektörünün adeta bir akıllı telefon pazarına dönüştürülmek istendiğini vurguladı.

TEKNOLOJİ HARİKASI AMA RUHSUZ

Ferrari yöneticisi Emanuele Carando, Çinli markaların neredeyse her ay yeni bir model ya da makyajlı kasa tanıtmasını eleştirerek bu durumu "hızlı tüketim malları" akımıyla bağdaştırdı. Carando'ya göre bu amansız hız, satın alınan bir aracın çok kısa sürede "eski" hissettirmesine yol açıyor.

Çinli üreticilerin performans anlamında inanılmaz bir gelişim gösterdiğini kabul eden Carando; buna karşın sürüş dinamikleri, viraj hassasiyeti ve sürücüye verilen güven gibi "sürüş duygusu" unsurlarında Batılı devlerin hâlâ belirgin bir şekilde önde olduğunu iddia etti.

DEVLERİN SAVAŞI RAKAMLARA YANSIYOR

Ferrari her ne kadar kendi kulvarında benzersiz olduğunu savunsa da Çin pazarındaki satış verileri rekabetin boyutunu gözler önüne seriyor. Şirketin Çin'deki satışları son iki yılda yarı yarıya eriyerek 1.221 adetten 584 adede kadar geriledi.

Bu düşüşte, Çinli üreticilerin artık sadece ekonomik aile araçları değil, pist rekorlarını altüst eden lüks canavarlar üretmesinin payı büyük. BYD'nin lüks markası Yangwang tarafından üretilen U9 ve Xiaomi'nin ses getiren SU7 Ultra modeli gibi yüksek performanslı elektrikli araçlar, doğrudan Ferrari ve Porsche gibi markaların tahtını sarsmaya başladı.

ÇİN'DE GÜNDE 3.6 YENİ MODEL TANITILIYOR

Çin pazarındaki baş döndürücü hız rakamlarla da tescillenmiş durumda. Ülkede sadece bir yılın ilk 5 ayında 544 yeni modelin yollara çıkması, günde ortalama 3.6 yeni otomobilin tanıtıldığı anlamına geliyor.

Ancak bu yoğun rekabet ve fiyat savaşları, Çinli üreticileri de finansal olarak zorluyor. Sektördeki kâr marjlarının %3.4 seviyelerine kadar gerilemesi, pek çok üreticinin gelecekte pazar payı kapabilmek adına düşük karlılıkla ayakta kalma mücadelesi verdiğini gösteriyor.