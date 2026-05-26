Ferrari ilk elektrikli modelini tanıttı: Tasarımı ile dikkat çekiyor

Ferrari Luce yaklaşık 2.260 kg ağırlığında. Bu da onu Ferrari tarihinin en ağır modellerinden biri yapıyor. Ancak mühendislik bu ağırlığı dengelemek için özel çözümler içeriyor. Araçta dört elektrik motoru bulunuyor ve bu sistem Ferrari’nin F80 süper otomobilinden türetilmiş. Ayrıca elastik montajlı bir alt şasi kullanılıyor. Ferrari’ye göre bu yapı aracın tepkilerini yaklaşık 400 kg daha hafif bir otomobil seviyesine yaklaştırıyor.