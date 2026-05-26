Dünyanın en ikonik otomobil markalarından Ferrari ilk elektrikli modelini tanıttı. Ferrari Luce adı verilen otomobil, tasarımıyla otomobil severleri şaşırttı.
Ferrari ilk elektrikli modelini tanıttı: Tasarımı ile dikkat çekiyor
İtalyan otomotiv devi Ferrari ilk elektrikli modelini tanıttı. Yeni model 100 km hıza 2,5 saniyede ulaşırken ikonik bir tasarıma sahip olduğu belirtiliyor.
İtalyanca "ışık" anlamına gelen Luce, ikonik bir model olma potansiyeline sahip. Ancak Ferrari'nin istediği şekilde değil. 4 kapılı, 5 koltuklu, 4 motorlu bir elektrikli araç olan Luce; 1.035 hp (772 kW) güç üretiyor ve 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2.5 saniyede tamamlıyor.
Ferrari Luce’un tasarımı büyük ölçüde LoveFrom tarafından şekillendirildi. Jony Ive ve Marc Newson’un Apple sonrası kurduğu bu tasarım stüdyosu, projede tam özgürlük aldı. Ferrari, geçmişte Pininfarina ve Bertone gibi tasarım evleriyle çalışmıştı, ancak bu kez yaklaşım farklıydı: LoveFrom’a sadece mevcut tasarımı geliştirme değil, tamamen alışılmadık bir şey yaratma özgürlüğü verildi.
Ortaya çıkan form Ferrari için oldukça sıra dışı. Logosu olmasa çoğu kişi bu aracın Ferrari olduğunu tahmin etmekte zorlanabilir. Ön bölümde Dodge Charger Daytona’yı andıran büyük bir aerodinamik kanat bulunuyor. Arkasında parlak siyah ikinci bir kaput alanı yer alıyor. Yan tarafta ise 23 inç ön ve 24 inç arka jantlar dikkat çekiyor. Gizli kapı açma mekanizmalar ve arka yolcular için geriye doğru açılan kapılar da tasarım detayları arasında.
Arka bölüm ilk bakışta sedan gibi görünse de aslında tüm arka cam ve panel tek parça olarak yukarı açılıyor. Ferrari, tasarımda 360 Modena ve 458 Italia modellerinden ilham alındığını söylüyor. Bu noktada marka DNA’sına en güçlü referanslar burada görülüyor.
Daha önce gördüğümüz kabinde de Ferrari alışkanlıkları kırılıyor. Direksiyon tamamen geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilmiş ve hareketli gösterge paneli ile birlikte çalışıyor. Böylece bilgiler sürücünün görüş alanında kalıyor.
Ferrari Luce yaklaşık 2.260 kg ağırlığında. Bu da onu Ferrari tarihinin en ağır modellerinden biri yapıyor. Ancak mühendislik bu ağırlığı dengelemek için özel çözümler içeriyor. Araçta dört elektrik motoru bulunuyor ve bu sistem Ferrari’nin F80 süper otomobilinden türetilmiş. Ayrıca elastik montajlı bir alt şasi kullanılıyor. Ferrari’ye göre bu yapı aracın tepkilerini yaklaşık 400 kg daha hafif bir otomobil seviyesine yaklaştırıyor.
Ferrari, Luce’ta sahte motor sesi kullanmıyor. Bunun yerine arka aksa yerleştirilen sensörlerle gerçek mekanik titreşimler toplanıyor. Bu sinyal daha sonra gitar amfisi benzeri bir sistemle işleniyor ve sürüşe uygun hale getiriliyor. Sürücü sesi artırıp azaltabiliyor.
Ferrari Luce Avrupa’da yaklaşık 550.000 euro fiyatla satışa çıkacak.