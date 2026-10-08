'Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı?' demişti... Burak Yılmaz'dan 'Hakemler Dosyası' yorumu

'DAHA TAM TAKIM OLAMADIK'

Çorum FK'daki hedeflerinden bahseden Burak Yılmaz, kadrodaki oyuncuların kalitesine güvendiğini ancak takım olma sürecinin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Burada olmak bizim için çok büyük mutluluk. Hem bizi tercih edenlere hem kendi tercihimize inanarak buraya geldik. Çorumspor çok değerli bir kulüp olma yönünde ilerliyor. Hedefleri, projeleri var. Çok güzel hayalleri var. Bizim hedeflerimizle, bizim hayallerimizle örtüştüğü için bizler de buraya açıkçası gelmeyi, kendi kariyerimiz açısından çok doğru olduğunu düşündük. İyi bir takımımız var. İyi bir takımdan ziyade iyi oyuncularımız var ama daha tam takım olamadığımızı düşünüyorum. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz."