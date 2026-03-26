A Milli Takımımımız Romanya karşısında bulduğu galibiyet golünden önce pas istatistiğiyle rekor kırdı.

Ay-Yıldızlılar, Ferdi Kadıoğlu’nun ağlara gönderdiği gol öncesinde tam 20 isabetli pas yaptı.

Opta'nın verilerine göre; Bu organizasyon, Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası elemelerinde bir gol öncesinde ulaştığı en yüksek pas sayısı olarak kayıtlara geçti.

SABRIN SONU SELAMET OLDU

Gol pozisyonu, takımın sabırlı oyun anlayışını ve yerleşik hücumdaki organizasyon gücünü ortaya koydu. Rakip savunmayı açmak için yapılan seri paslaşmaların ardından doğru anda gelen pas, golü hazırlayan en kritik detay oldu.

ARDA’NIN PASI KİLİDİ ÇÖZDÜ

Pozisyonun son bölümünde Arda Güler’in savunma arkasına gönderdiği pas, atağın yönünü değiştiren hamle oldu. Ferdi Kadıoğlu ise ceza sahası içindeki soğukkanlı vuruşuyla bu organize atağı gole çevirdi.