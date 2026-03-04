Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, Orta Doğu’daki gerilim sırasında ailesiyle birlikte Dubai’de yaşadığı korku dolu günleri anlattı.

Geçen yaz eşi Kate ve çocukları Shae, Cree ve Tia ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri’ne taşınan Eski İngiliz futbolcu, bölgede artan gerilim nedeniyle ailesiyle birlikte bodrumda sığınakta kaldıklarını söyledi.

FERDINAND: 'FÜZELERİ VE SAVAŞ UÇAKLARINI DUYDUK'

Rio Ferdinand, yaşadıkları süreci kendi podcast programı “Rio Ferdinand Presents”te anlattı.

Eski İngiltere milli takım kaptanı, geceleri duydukları patlama ve uçak seslerinin aile üzerinde psikolojik baskı yarattığını belirterek “Füzeleri, uçakları ve savaş jetlerini duyduğunuzda korkutucu oluyor. Büyük patlama sesleri duyuyorsunuz.” dedi.

Ferdinand, çocuklarına durumu açıklamanın zor olduğunu ifade ederek, “Bir baba olarak sakin kalmaya çalışıyorsunuz ve çocuklarınıza bunun ne olduğunu anlatmanız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Tehdit seviyesinin yükselmesi üzerine yetkililerin tavsiyesiyle Ferdinand ailesi evlerinin bodrum katına indi.

Deneyimli futbolcu, “Bodruma inmemiz önerildi. Yorganlarla orada uyuduk. Dürüst olmak gerekirse durum biraz korkutucuydu ama aynı zamanda kendimi güvende hissettim.” sözleriyle o anları anlattı.

EŞİ KATE’TEN AÇIKLAMA

Ferdinand’ın eşi Kate Ferdinand da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailelerinin güvende olduğunu belirtti. Kate, “Tüm mesajlarınız için teşekkür ederim. Sessizliğim için özür dilerim. Biz güvendeyiz ve yetkililer güvenliğimizi sağlamak için büyük çaba gösteriyor.” ifadelerini kullandı.