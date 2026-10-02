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Kaynak: Haber Merkezi

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in anısı, çocukların eğitimine destek olacak özel bir konser turnesiyle yaşatılacak.

Piyanist ve klavsen yorumcusu İklim Tamkan, İzmir, İstanbul ve Manisa'yı kapsayan üç konserlik bir turneye çıkacak. Konserlerden elde edilecek gelirin tamamı, dezavantajlı çocukların eğitimine destek veren Ferdi Zeyrek Vakfı'na bağışlanacak.

İLK KONSER 14 EKİM'DE İZMİR'DE

Turnenin ilk konseri, Tamkan'ın memleketi İzmir'de gerçekleştirilecek. 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi'nde düzenlenecek konserin biletleri genel satışa açıldı.

Biletlerden elde edilecek gelir, vakfın eğitim bursları ve sosyal dayanışma projelerinde kullanılacak.

BACH'TAN SAKAMOTO'YA ÖZEL REPERTUVAR

İklim Tamkan'ın Ferdi Zeyrek'in anısına hazırladığı repertuvarda klasik ve çağdaş eserler bir araya gelecek.

Konserde Johann Sebastian Bach, Frederic Chopin, Wolfgang Amadeus Mozart, Erik Satie, Gurdjieff-de Hartmann, Ryuichi Sakamoto ve Arno Babajanyan gibi bestecilerin hafıza, kayıp ve umut temalarını işleyen eserleri seslendirilecek.

"KAYBIN HAFIZAYA, HAFIZANIN DEĞERE DÖNÜŞMESİ"

Konserleri yalnızca bir anma etkinliği değil, dayanışma projesi olarak gördüğünü belirten Tamkan, "Bu konser; kaybın hafızaya, hafızanın değere, değerin ise devamlılığa dönüşmesi fikrine dayanıyor. Ferdi Zeyrek'in mirası, bir çocuğun eğitim yolculuğuna eşlik eden somut bir iyilik çağrısıdır" ifadelerini kullandı.

Ferdi Zeyrek Vakfı da konser serisiyle eğitim ve sosyal yardım çalışmalarına yeni kaynak oluşturmayı amaçlıyor.