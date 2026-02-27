Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın sokakta tartıştı

Muhammet Aydın'ın bu yanıtına daha çok sinirlenen Tuğçe Tayfur, "Aldatmalarından bahsediyorum" diye çıkıştı.

İkili arasında sokak ortasında gerginlik yaşanırken Tuğçe Tayfur, boşanma konusunda kesin kararlı olduğunu dile getirdi ve "Barışma falan yok. Çabalama çalışmaları var. Benim kararım kesin" dedi.