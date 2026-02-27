Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz haftalarda eşi Muhammet Aydın'ın kendisi 3 kadınla aldattığını iddia etmiş ve boşanma davası açtığını açıklamıştı. Ünlü çift, Nişantaşı'nda birlikte görüntülendi. Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın arasındaki 'aldatma kavgası' görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın sokakta tartıştı
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 'İhanet' iddiaları nedeniyle boşanma aşamasında olduğu, iki çocuğunun babası Muhammet Aydın ile Nişantaşı sokaklarında yan yana görüntülendi. Çift arasında sokak ortasında gergin anlar yaşandı.
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 2023 yılında evlendiği eşi Muhammet Aydın'a 'ihanet' gerekçesiyle boşanma davası açtığı iddia edilmişti. Dava dosyasında öne sürülen, Aydın'ın 3 farklı kadınla konuştuğu ve cinsel içerikli olduğu söylenilen mesajlar yer almıştı.
Tuğçe Tayfur, boşanma aşamasında olduğu Muhammet Aydın ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Birlikte yürürken görüntülenen ikiliden Aydın, basın mensuplarını fark edince rahatsız oldu.
Kendisini çeken kameramana "Şunu kapatsana" diye çıkışan Muhammet Aydın'a Tuğçe Tayfur'dan sert bir yanıt geldi.
Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın'a "Yaptıkların çıkmasın diye mi?" şeklinde çıkıştı. Aydın, bunun üzerine Tayfur'a "Hangi yaptıklarım?" diyerek, karşılık verdi.
Muhammet Aydın'ın bu yanıtına daha çok sinirlenen Tuğçe Tayfur, "Aldatmalarından bahsediyorum" diye çıkıştı.
İkili arasında sokak ortasında gerginlik yaşanırken Tuğçe Tayfur, boşanma konusunda kesin kararlı olduğunu dile getirdi ve "Barışma falan yok. Çabalama çalışmaları var. Benim kararım kesin" dedi.
Diğer yandan merhum sanatçı Ferdi Tayfur, kızının bu evliliğine karşı çıkmış ve kızının nikahına katılmamıştı.
Tuğçe Tayfur, 2009'da evlendiği ilk eşi Tolga Ertuğrul'dan 2010'da boşandı. Tuğçe Tayfur, ikinci eşi Taner Şafak ile 2012 yılında nikah masasına oturdu. 2017’de oğlu Taner Efe'yi kucağına alan Tayfur, bu evliliğini 2019'da sonlandırdı.
Tuğçe Tayfur, 2023’te Muhammet Aydın ile evlendi ve bu birlikteliğinden Tuğçe Lina ve Necla Hira adında iki kızı olan Tuğçe Tayfur ihanetleri öğrenince boşanmaya karar verdi.