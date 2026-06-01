Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un eşi olan Muhammet Aydın’ın, sahte olduğu iddia edilen bir senet nedeniyle yargı süreciyle karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

İddiaya göre Necmettin D., geçen yıl ekim ayında adına icra takibi başlatıldığını öğrendi. Takibe konu olan senetteki imzanın kendisine ait olmadığını fark eden şahıs, savcılığa başvurarak Muhammet Aydın’dan şikâyetçi oldu.

Soruşturma kapsamında ifade veren Muhammet Aydın ise suçlamaları kabul etmedi. Aydın, müştekiye hazır bir işletme devrettiğini ve karşılığında çek aldığını öne sürdü. Çeklerin ödenmemesi nedeniyle icra takibi başlattığını savunan Aydın, ayrıca iş yerinin kira ödemelerinin yapılmadığını ve kira sözleşmesinin kendi adına olması nedeniyle mağdur edildiğini iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanırken, dosyaya giren bilirkişi raporunda senetteki imza ve yazıların Necmettin D.’ye ait olmadığı yönünde tespitlere yer verildi.

Hazırlanan iddianamede Muhammet Aydın hakkında “resmi belgede sahtecilik” ve “kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık” suçlamalarıyla dava açıldı. Savcılık, Aydın’ın 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.

Kamuoyunun yakından takip ettiği davanın önümüzdeki günlerde görülmeye başlanması bekleniyor.