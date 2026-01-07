Ferdi Tayfur’un damadı mahkemelik oldu: Bebek’teki kafe krizi büyüyor

“Bu gayrimenkul ailemize ait ve uzun yıllardır Bebek’te emlak işi yapıyoruz. Altı yıl önce bir işletmeyi, şirket üzerine düzenlenen bir sözleşmeyle kiraya verdik. Ancak sözleşme şirket adına olduğu için, bizim bilgimiz dışında iki kez el değiştirdi. Son devir yapılan kişinin Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur olduğunu öğrendik. Süreci ağırlıklı olarak damatları Muhammet Aydın yürütüyor.”