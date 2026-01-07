Bebek'teki bir kafe işletmesiyle ilgili olarak merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın ile mahkemelik olan Suat Demir konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ferdi Tayfur’un damadı mahkemelik oldu: Bebek’teki kafe krizi büyüyor
Merhum sanatçı Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın, kiracısı olduğu işletmeyi mülk sahibinin bilgisi ve onayı dışında devrettiği iddiasıyla davalık oldu.
Demir, kendisine ait olan taşınmazın, gerçeği yansıtmayan bilgilerle üçüncü kişilere devredilmeye çalışıldığını öne sürdü.
Show TV muhabiri Onur Aydın’a konuşan Demir, olayın geçmişinin yaklaşık altı yıl öncesine dayandığını belirterek şunları söyledi:
“Bu gayrimenkul ailemize ait ve uzun yıllardır Bebek’te emlak işi yapıyoruz. Altı yıl önce bir işletmeyi, şirket üzerine düzenlenen bir sözleşmeyle kiraya verdik. Ancak sözleşme şirket adına olduğu için, bizim bilgimiz dışında iki kez el değiştirdi. Son devir yapılan kişinin Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur olduğunu öğrendik. Süreci ağırlıklı olarak damatları Muhammet Aydın yürütüyor.”
Demir, mülkün devrine ilişkin internette yayımlanan ilanlarda kira bedeli ve sözleşme süresi gibi kritik bilgilerin gerçeği yansıtmadığını savundu. “Mal sahibi olarak onayım olmamasına rağmen, ilanda 4 milyon 250 bin liralık devir bedeli ve 10+10 yıllık kira süresi yer alıyor. Oysa şu an bu mülkün devri mümkün değil. Avukatımız hukuki süreci başlattı” dedi.
“İLANDA NECLA NAZIR’IN İSMİ KULLANILDI”
Suat Demir, son yayımlanan ilanda Necla Nazır’ın adının yer aldığını, ilandaki telefon numarasının başka bir kişiye ait olduğunu söyledi.
Konuyla ilgili Nazır’ı aradığını belirten Demir, “Bana bu durumdan haberinin olmadığını söyledi. Muhtemelen damadı tarafından ismi kullanıldı. Otuz yıllık meslek hayatımda ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum” ifadelerini kullandı.
NECLA NAZIR: “BİLGİM DIŞINDA GELİŞEN BİR SÜREÇ”
Necla Nazır ise kendisine yöneltilen sorulara, “Bu konudan haberim yok. Süreç Muhammet Bey’in yönlendirmesiyle ilerliyor. Hukuki olarak herkes yaptığının karşılığını verecek. Böyle olmasını istemezdim” şeklinde yanıt verdi.
“HUKUKÇUYUM DEDİ AMA…”
Açıklamalarını sürdüren Suat Demir, yapılan işlemin tamamen hukuka aykırı olduğunu savundu.
“Devir sonrası kafeye gidip görüştüm. Muhammet Bey bana ‘Ben hukukçuyum, her şeyi biliyorum’ dedi. Eğer biliyorsa, hukuk önünde gereğini yapar. Biz CİMER’e de şikâyette bulunduk. Belgelerimizle bu haksızlığı ispatlayabiliriz” dedi.
Demir, Necla Nazır’ın uzlaşma amacıyla kendisini aradığını, çözüm sağlanamadığını belirterek, “Kontratı bitirelim, herkes yoluna baksın dedik. Fakat damat bey, mutlaka para alarak çıkmak istiyor. Gerçek dışı ilanlarla insanlar ne kadar kandırılabilir?” diye konuştu.
İlanlarda kira bedelinin 90 bin ile 130 bin lira arasında değiştiğini, mekân kapasitesinin ise 120 kişi olarak gösterildiğini belirten Demir, “Bunların hiçbiri doğru değil. Suçu olmayan insanlar bu ilanlara aldanmasın. Bebek’te kafe diye cazip gösteriliyor ama her şey yanıltıcı. Ben yalnızca mülküm üzerindeki hakkımı arıyorum” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.
FERDİ TAYFUR KİMDİR?
Ferdi Tayfur, asıl adıyla Ferdi Tayfur Turanbayburt, 15 Kasım 1945’te Adana’da dünyaya geldi. Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olarak ses sanatçılığı, bestecilik, söz yazarlığı ve sinema oyunculuğu alanlarında faaliyet gösterdi.
Kariyeri boyunca dokuz kez Altın Plak Ödülü’ne layık görülen sanatçı, özellikle kendi yazıp bestelediği eserlerle geniş kitlelere ulaştı. Ayrıca, birçok sinema filminde de rol aldı.
Otuzdan fazla albüm ve otuzun üzerinde film çalışmasına imza atan Tayfur, 1982 yılında Ferdifon Plakçılık adlı şirketini kurdu, 2009’da ise inşaat sektörüne adım attı.
15 Kasım 1945 doğumlu olan Ferdi Tayfur’un ismi, babası Cumali Bey’in hayranlık duyduğu dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur’dan gelmekte. Eğitime önem veren babasının vefatıyla öğrenim hayatı yarım kalan sanatçı, çocukluk ve gençlik yıllarını yokluk içinde geçirdiğini dile getirmişti.
Babasının ölümünden sonra annesinin yeniden evlenmesiyle zor bir yaşam süren Tayfur, okumak istemesine rağmen maddi imkânsızlıklar nedeniyle bunu başaramadığını ifade etmişti.
Küçük yaşlarda üvey babasının bulduğu bir şekerci dükkânında çıraklık yapmış, okuma yazmayı da çalıştığı iş ortamlarında öğrenmişti. Daha sonra çiftlikte çalışarak ailesine destek olmuş, aynı dönemde düğünlerde şarkı söylemeye başlamıştı.
Yerel bir gazetede gördüğü Adana Radyosu’nun müzik yarışması ilanıyla yarışmaya katıldı, ikinci olmasına rağmen müzikten kopmadı.
Üvey babasının engellemelerine rağmen İstanbul’a giderek Lunapark Gazinosu’nda çalışmaya başladı ve Nurten İnnap’a bağlama çaldı. Ardından “Leyla” adlı ilk plağını çıkardı.
1968 yılında Seda Plak ile iki plaklık bir anlaşma imzalayan Ferdi Tayfur, beklenen ilgiyi göremeyince yeniden Adana’ya döndü ve çiftlik işlerini devraldı.
Müzik çalışmalarını ise sürdürmeye devam etti. üç yıl aradan sonra “Huzurum Kalmadı” adlı plağını yayımladı. 1973’te Görsev Plak etiketiyle çıkan “Kır Çiçekleri” adlı 45’lik ile çıkış yakaladı.
1974’te yayımlanan “Bana Gerçekleri Söyle” ile adını daha geniş çevrelere duyurdu. 1975 yılında Elenor Plak’a transfer olan sanatçı, önce “Bırak Şu Gurbeti”, ardından “Çeşme” adlı eserleriyle büyük başarı elde etti.
Besteleriyle müzik kariyerini güçlendirdiği bu dönemde, 1974 yılında Zeliha Hanım ile sade bir törenle evlendi. İlk plağı iyi satış yapmasına rağmen yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle, Elenor Plak’ın sahibi Atilla Alpsakarya’nın girişimiyle bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek’e verildi.
Ardından plakları art arda yayımlanan Tayfur, asıl büyük çıkışını “Çeşme” adlı eseriyle yaptı. 1976 yılında aynı isimli filmde Necla Nazır ile başrolü paylaştı, film 12 milyon izleyiciye ulaştı.
1992’de yayımlanan “Prangalar” albümü yaklaşık 5 milyon satış rakamına ulaşarak Türkiye’nin en çok satan albümleri arasına girdi ve Ferdi Tayfur’un kariyerindeki en yüksek satışlı albüm oldu.
Albüm çalışmalarının yanı sıra konserler de veren sanatçı, 1993 yılında Gülhane Parkı’nda verdiği ve yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı konserle büyük bir rekora imza attı.
Ferdi Tayfur’un 16–17 yaşlarındayken yaşadığı bir ilişkiden Timur adında bir oğlu bulunuyor. Resmî nikâhlı ilk ve tek eşi Zeliha Hanım’dan ise Tuğba ve Funda isimlerinde iki kızı var.
Yaklaşık 30 yıl birlikte yaşadığı ve 2007 yılında yollarını ayırdığı sinema oyuncusu Necla Nazır’dan, ses sanatçısı olan Tuğçe Tayfur adında bir kızı bulunuyor. Ayrıca Necla Nazır ile birlikte olduğu dönemde yaşadığı başka bir ilişkiden Ferdi Taha isimli bir oğlu daha dünyaya geldi.