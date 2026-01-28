Piyanosunun başında söylediği şarkılarla bir dönemin duygusuna tercüman olan Ferdi Özbeğen’in hayatı sinemaya uyarlanıyor. Ölümünün 13. yılında anılan usta sanatçının yaşam öyküsünü odağına alan film, Bir Yalnızlık Senfonisi adıyla 2027 yılında izleyici karşısına çıkacak.

Film, Özbeğen’in yalnızca sahnedeki güçlü yorumunu değil, ışıkların ardında kalan kırılganlığını, iç dünyasını ve sessiz direnişini de anlatmayı hedefliyor. Yapımda, sanatçının Türkiye’nin kültürel hafızasında bıraktığı özel yere de vurgu yapılacağı belirtiliyor.

Projeye dikkat çeken bir başka detay ise Ferdi Özbeğen’in mal varlığını gençlerin eğitimine katkı amacıyla Türk Eğitim Vakfı’na bağışlamış olması. Film, vakfın iş birliğiyle ve geniş bir danışman ekibiyle hazırlanıyor.

Danışman kadrosunda Tuğrul Eryılmaz, Murat Meriç, Murat Özyaşar gibi isimler yer alırken, yapımcılığı Orchestra Content üstleniyor. Filmin yaratıcı yapımcısı Mine Şengöz, senaryo çalışmaları ise Yiğit Güralp imzasını taşıyor.

Bir Yalnızlık Senfonisi, dönemin sosyal atmosferini yeniden kurmayı amaçlayan güçlü prodüksiyonuyla, bir sanatçının sahnedeki parıltısının arkasında saklı insan hikâyesini beyazperdeye taşımaya hazırlanıyor.