İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonu bugün oynanan son hafta maçlarının ardından tamamlandı.

ARSENAL ŞAMPİYON OLDU VE WOLVES, BURNLEY İLE WEST HAM KÜME DÜŞTÜ

Arsenal'in şampiyon olduğu sezonda Wolves, Burnley ve son olarak West Ham United Championship'e düştü.

BRIGHTON SON HAFTA MAĞLUBİYETE RAĞMEN AVRUPA'YA KALDI

Son hafta Avrupa potasında da kritik mücadelelere sahne oldu. Milli yıldız Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion, sezonun son maçında aldığı ağır mağlubiyete rağmen gelecek sezon Avrupa'da boy göstermeye hak kazandı.

BRENTFORD BERABERE KALDI KONFERANS LİGİ BİLETİ BRIGHTON'A GİTTİ

Ligin 38. haftasında Manchester United'ı konuk eden Brighton sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmasına rağmen 8. sıra için çekiştiği rakibi Brentford'un Liverpool ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasının ardından Konferans Ligi bileti aldı.

2 YIL SONRA YENİDEN AVRUPA SAHNESİNE DÖNDÜLER

İki takımda 53'er puanla sezonu tamamlasada Brighton averaj üstünlüğüyle 8. sırada sezonu bitirerek 2 yıl aradan sonra yeniden Avrupa sahnesine geri döndü.

FERDİ KADIOĞLU PREMIER LİG'DE SEZONA DAMGA VURDU

Bu sezon Premier Lig'de toplam 37 maçta forma giyen ve bunların 34'ünde ilk 11'de görev alan Ferdi Kadıoğlu istikrarlı performansıyla sezona damga vurdu.

Brighton'ın Konferans Ligi'ne kalmasında önemli rol oynayan 26 yaşındaki milli futbolcu Brighton'da taraftar oylamasıyla sezonun en iyi oyuncusu seçilmişti.