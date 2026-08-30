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Kaynak: AA

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea ile Brighton, Londra'da karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi ev sahibi Chelsea 4-3 kazandı.

Chelsea'de sabah saatlerinde transferi açıklanan Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, yeni takımının formasını aynı gün ilk 11'de giydi. Manchester City'ye transferi gündemde olan Enzo Fernandez ise Lig Kupası karşılaşmasının ardından Brighton maçının da kadrosunda yer almadı.

Brighton'da Manchester United ve Manchester City ile adı anılan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

CHELSEA 3-0 ÖNE GEÇTİ, BRIGHTON PES ETMEDİ

Karşılaşmaya hızlı giren Chelsea, Romeo Lavia'nın 4. dakikadaki golüyle öne geçti. Pedro Neto 13. dakikada farkı ikiye çıkarırken, Joao Pedro'nun 32. dakikadaki golü skoru 3-0'a taşıdı.

Brighton ise Malick Yalcouye ile devre bitmeden farkı ikiye indirdi. Konuk ekip ikinci yarıda Pascal Gross'un golüyle skoru 3-2'ye getirerek geri dönüş için umutlandı.

Chelsea'de sahneye bu kez Cole Palmer çıktı. İngiliz yıldızın 74. dakikadaki golüyle skor 4-2 oldu. Brighton, 90+5'te Gross'un ikinci golüyle yeniden farkı bire indirse de kalan sürede eşitliği sağlayamadı.

CHELSEA'DEN 2'DE 2

Sahadan 4-3 galip ayrılan Chelsea, Premier Lig'de sezona 2'de 2 yaparak başladı ve gelecek hafta oynayacağı Arsenal derbisi öncesinde kayıp yaşamadı.

İlk hafta Aston Villa'yı 4-0 mağlup eden Brighton ise sezonun ilk yenilgisini Chelsea deplasmanında aldı.

Karşılaşmayı daha önce Chelsea'de teknik direktörlük yapan İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de tribünden takip etti.