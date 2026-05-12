Fenerbahçe’den ayrılarak Premier Lig ekibi Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yaptığı açıklamalarla ses getirdi.

FERDİ KADIOĞLU: 'FENERBAHÇE HER ZAMAN KALBİMDE'

Kafa Sports'a konuk olan Ferdi Kadıoğlu ayrılık sürecine dair, "Fenerbahçe’den ayrılmak benim için gerçekten zordu. Fenerbahçe’yi gerçekten seviyorum. Ayrılırken verdiğim röportajda herkes görmüştür zaten. Fenerbahçe her zaman kalbimde” ifadelerini kullandı.

'KİM BİLİR BELKİ BİR GÜN GERİ DÖNERİM'

Ferdi Kadıoğlu ayrıca ilerleyen yıllarda yeniden Fenerbahçe formasını giyme ihtimali hakkında da konuştu.

Milli futbolcu, “Kim bilir, belki bir gün geri dönerim. Buna söz veremem ama olursa güzel olur” dedi.

REKOR BONSERVİS BEDELİYLE AYRILMIŞTI

Fenerbahçe'de önemli izler bırakan Ferdi Kadıoğlu 2024 yazında 30 milyon Euro'luk rekor bonservis ücreti karşılığında Brighton'ın yolunu tutmuştu.