İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, başarılı teknik adam Fabian Hürzeler ile sözleşme yeniledi.

BRIGHTON SÖZLEŞMESİNİ 2029 YILINA KADAR UZATTI

2024'ten itibaren Brighton'da görev yapan 33 yaşındaki genç çalıştırıcının sözleşmesi 2029 yılına kadar uzatıldı.

HURZELER FERDİ'NİN ÜZERİNE TİTRİYOR

Fabian Hürzeler'in takımda kalması, Brighton'da ilk 11'in vazgeçilmez oyuncularından olarak önemli bir çıkış yakalayan milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun da gelişime devam edebilmesi için önemli bir gelişme oldu.

BRIGHTON BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRDİ

Hürzeler yönetiminde Brighton bu sezon Premier Lig'de 35 hafta sonunda 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 50 puanla 8. sırada yer alıyor.

FERDİ KADIOĞLU'NDAN İSTİKRARLI PERFORMANS

Ferdi Kadıoğlu ise Premier Lig'de bu sezon görev aldığı 34 maçı 31'inde ilk 11'de sahaya çıktı. Yakaladığı istikrarlı form grafiğiyle parmak ısırtan milli oyuncu İngiltere'de adından söz ettiren bir performansa imza attı.