Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü'yü transfer etmek istiyorlar: Dünya devi kesenin ağzını açtı
Premier Lig'in dev takımı, Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü için yaz transfer döneminde harekete geçmeye hazırlandığı öne sürülürken, iki milli yıldız için rekor bonservis beklentileri gündemde.
MANCHESTER UNITED İKİ MİLLİ YILDIZIN PEŞİNDE
İngiliz devi Manchester United’ın, hem Ferdi Kadıoğlu hem de Orkun Kökçü için harekete geçtiği iddia edildi. Kırmızı Şeytanlar’ın iki oyuncuyu da yakından takip ettiği ve yaz transfer döneminde girişimlere başlamayı planladığı belirtiliyor.
FERDİ KADIOĞLU İÇİN REKOR BEDEL GÜNDEMDE
2024 yazında Fenerbahçe’den 30 milyon euroya Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig’de gösterdiği performansla dikkat çekti. İngiliz basınına göre Manchester United, uzun süredir izlediği milli sol beki kadrosuna katmak istiyor.
Brighton’ın daha önce Marc Cucurella’yı 65 milyon euroya satmış olması nedeniyle, Ferdi için daha yüksek bir bonservis beklendiği ifade ediliyor. Transferin gerçekleşmesi halinde yıldız oyuncunun, tarihin en pahalı sol beklerinden biri olabileceği konuşuluyor.
SOL BEK SORUNUNA KALICI ÇÖZÜM ARAYIŞI
Manchester United’ın, Luke Shaw ve Malacia’nın sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sol bek pozisyonuna kalıcı bir çözüm aradığı ve Ferdi Kadıoğlu’nu bu doğrultuda öncelikli hedef olarak belirlediği aktarıldı.
ORKUN KÖKÇÜ İÇİN TEKLİF ARTABİLİR
Öte yandan Manchester United’ın Orkun Kökçü transferi için de girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü. İngiliz ekibinin milli oyuncu için yaklaşık 60 milyon euro seviyesindeki teklifini yükseltmeyi planladığı iddia edildi.
Beşiktaş yönetiminin ise 25 yaşındaki yıldızla ilgili nihai kararını Dünya Kupası sonrasında vermesi bekleniyor.
FERDİ KADIOĞLU SEZON KARNESİ
Bu sezon Brighton formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen Ferdi, 38 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.
ORKUN KÖKÇÜ SEZON KARNESİ
Sezon başında Portekiz ekibi Benfica’dan transfer edilen Orkun, Beşiktaş formasıyla etkileyici bir performans sergiledi. 25 yaşındaki yıldız, çıktığı 37 maçta 9 gol atıp 7 asist yaptı.