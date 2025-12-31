Süper Lig ekibi Beşiktaş, sezonun ilk devresinde sol bek pozisyonunda yaşadığı sorunlardan sonra sol bek bölgesi için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda rotayı Ada’ya çevirdi. Beşiktaş, önümüzdeki günlerde Brighton’un kapısını çalacak.

LİSTEDE BAŞKA İSİMLER DE VAR

Beşiktaş’ın transfer döneminde öncelik verdiği mevkilerden birisi de sol bek… Siyah-beyazlı ekip, Young Boys’tan Hadjam ve Utrecht’ten Souffian El Karouani için de nabız yokluyor.

YÜKSEK MALİYET

Fenerbahçe’ye, 2018 yılında Hollanda’nın NEC Nijmegen takımından transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe A takımı ile 204 resmi maça çıktı. 2024 yılının yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den, Brighton’a 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan milli futbolcunun, 28 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Brighton cephesi, Ferdi Kadıoğlu’nun ucuza bırakmak istemiyor.

KANAYAN YARA: SOL BEK

Beşiktaş, sezon başında transfer edilen David Jurasek ve Rıdvan Yılmaz’dan istediği verimi alamadı. Beşiktaş formasıyla bu sezon 17 maça çıkan 25 yaşındaki Jurasek, skora katkı veremedi. Devre arasında futbolcuyla yollar ayrılacak. Bu minvalde Beşiktaş da sol bek mevkisine transfer yapacak. Bu doğrultuda da en büyük istek Ferdi Kadıoğlu.

BRIGHTON KARNESİ

Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Brighton’da sakatlıklardan da ötürü sadece 8 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla bu sezonun ilk devresinde 20 resmi maça çıktı.