Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City sahasında Brighton & Hove Albion ile 1-1 berabere kaldı. Yeni yılda üst üste üçüncü beraberliğini alan Manchester City'e karşı 90 dakika forma giyen milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, maçın oyuncusu ödülünü aldı.
FERDİ KADIOĞLU TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI
Karşılaşmanın ikinci yarısında Haaland'ın kafa vuruşunda Brighton kalecisi Verbruggen'in uzanamayacağı köşeye doğru giden topu çizgiden çıkaran Ferdi, Manchester City’e puan kaybı yaşattı.
REKORA KOŞTU, AVRUPA KONUŞTU
Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da üst üste üçüncü kez 'maçın oyuncusu' seçildi. Avrupa'da dikkatleri çekti.