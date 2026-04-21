Premier Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Brighton & Hove Albion, sahasında Chelsea'yi ağırladı.

Maçın 3. dakikasında Brighton'da Gross'un sol kanattan kullandığı kornerde seken topu Ferdi, ceza sahası içinde sağ ayağıyla gelişine vurarak harika bir gole imza attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Milli futbolcu, bu sezon takımıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.

