İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) üçüncü tur maçında Manchester United Brighton'ı konuk etti.

FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA FORMA GİYDİ

Brighton, milli yıldız Ferdi Kadıoğlu'nun 90 dakika forma giydiği mücadelede Manchester United'ı Gruda ve Welbeck'in golleriyle 2-1 kazanarak bir üst tura adını yazdırdı.

Manchester United'ın tek golünü Benjamin Sesko kaydetti. Maçın 89. dakikasında Manchester United'ın genç oyuncusu Shea Lacey kırmızı kartla oyundan atıldı. Öte yandan Altay Bayındır ise karşılaşmada yedek oturdu.

MANCHESTER UNITED 44 YIL SONRA BİR İLKİ YAŞADI

Büyük umutlarla girdiği bir sezonda daha taraftarını hayal kırıklığına uğratan Manchester United Brighton yenilgisiyle birlikte 44 yıl sonra ilki yaşadı.

Premier Lig devi, 1981-82 sezonundan bu yana ilk kez hem lig hem de federasyon kupasına katıldığı turda veda etti.