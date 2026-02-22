İngiltere Premier Lig’in 27. haftasında Brighton, Brentford deplasmanından 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Ligde 6 maç sonra kazanan konuk ekipte milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu performansıyla öne çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısında ceza sahası dışından sert bir şut çıkaran Ferdi’nin topu direkten döndü.
Pozisyonun devamında Diego Gomez fileleri havalandırarak Brighton’ı öne geçirdi. Gol öncesindeki çabasıyla dikkat çeken milli oyuncu, İngiltere’de gündem oldu.
PREMIER LIG’DEN FERDİ PAYLAŞIMI
Premier Lig’in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ferdi Kadıoğlu asist yapamamış olabilir, ancak Diego Gomez'in golüne yol açan o inanılmaz çabası ödülü hak ediyor!” ifadelerine yer verildi.
Ferdi Kadioglu may not get the assist, but he deserves something after that outrageous effort that led to Diego Gomez scoring!— Premier League (@premierleague) February 21, 2026
⚽️ @OfficialBHAFC pic.twitter.com/pB5HgmltAp
Brighton karşılaşmayı 2-0 kazanırken Ferdi Kadıoğlu’nun performansı İngiliz basını ve taraftarlar tarafından övgü aldı.