Premier Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Brighton & Hove Albion, sahasında Chelsea'yi ağırladı.

Maçın 3. dakikasında Brighton'da Gross'un sol kanattan kullandığı kornerde seken topu Ferdi, ceza sahası içinde sağ ayağıyla gelişine vurarak harika bir gole imza attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Milli futbolcu, ayrıca bu sezon takımıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.

56. dakikada Jack Hinshelwood farkı ikiye çıkarırken, 90+1. dakikada Danny Welbeck skoru 3-0’a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Brighton & Hove Albion sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Brighton puanını 50’ye yükselterek 6. sıraya çıktı. Chelsea FC ise 48 puanda kalarak 7. sıraya geriledi.

Brighton gelecek hafta Newcastle United deplasmanına gidecek. Chelsea ise sahasında Nottingham Forest’ı ağırlayacak.