Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Romanya maçıyla A Milli Futbol Takımı’ndaki 2. golünü kaydetti.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye, Beşiktaş Park’ta Romanya ile karşılaşırken, millilerin tek golü Ferdi Kadıoğlu’ndan geldi.
Müsabakanın 53. dakikasında Arda Güler’in sağ kanattan yaptığı ortada defansın arkasına sarkan Ferdi, kale önünde topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.
26 yaşındaki futbolcu böylece milli takımdaki 2. gol sevincini yaşarken, mücadelede 90 dakika sahada kaldı.