“İçim Yanar”, “Yaktı Beni”, “Ben de Özledim” gibi unutulmaz şarkılarıyla arabesk müziğe damgasını vuran Ferdi Tayfur, vefatının birinci yılında eserleri ve bıraktığı derin izlerle anılıyor.
Ferdi Baba bir yıl sonra hala içimizi yaktı: Tuğçe Tayfur'dan duygusal paylaşım
Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur, vefatının birinci yılında “İçim Yanar”, “Ben de Özledim” gibi şarkılarıyla anılıyor. Zorlu hayatı, rekor albümleri, filmleri ve kızı Tuğçe'nin duygusal paylaşımıyla “Ferdi Baba” milyonların yüreğinde yaşamaya devam ediyor.
Arabesk müziğin en güçlü seslerinden biri olan şarkıcı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur, yarım yüzyılı aşan kariyeri boyunca milyonların yüreğine dokunan eserleriyle Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası haline geldi.
Asıl adı Ferdi Tayfur Turanbayburt olan sanatçı, 15 Kasım 1945'te Adana'da doğdu. Adını, dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'a hayran olan babası Cumali Bey verdi.
Babasının erken ölümüyle küçük yaşta zorlu bir hayata adım atan Tayfur'un eğitimi yarıda kaldı.
Çocukluğunda üvey babasının şekerci dükkânında çıraklık yapan sanatçı, okuma yazmayı çalışarak öğrendi; aynı dönemde düğünlerde şarkı söyleyerek müzik tutkusunu pekiştirdi.
Adana Radyosu'nun düzenlediği müzik yarışmasına katıldı.
Bir yerel gazetede gördüğü ilanı üzerine yarışmaya katılan Tayfur, burada ikinci oldu.
Üvey babasının itirazlarına rağmen İstanbul'a gelen sanatçı, Lunapark Gazinosu'nda bağlama çalarak müzik dünyasında tanınmaya başladı.
Ferdi Tayfur, 1968'de “Leyla” adlı ilk plağıyla profesyonel kariyerine başladı ancak başlangıçta beklediği başarıyı elde edemedi. Adana'ya dönüp çiftlik işleriyle uğraşırken müzik çalışmalarına devam etti.
Bu dönemde de müziği bırakmayan sanatçı, üç yıl sonra “Huzurum Kalmadı” plağını çıkardı. 1973'te Görsev Plak'tan yayınlanan “Kır Çiçekleri” 45'liğiyle dikkat çekti, 1974'te ise “Bana Gerçekleri Söyle” ile geniş kitlelere ulaştı.
1975'te Elenor Plak'a geçen Tayfur, “Bırak Şu Gurbeti” ve “Çeşme” şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesi kazandı, adını ülke çapında duyurdu.
“Çeşme” ile şöhrete kavuşan Ferdi Tayfur, sinema dünyasına adım attı. 1976'da çektiği “Çeşme” filminde Necla Nazır'la tanışıp âşık oldu.
Rekorlar ve ödüllerle taçlanan bir kariyer sürdürdü.
1992'de çıkan “Prangalar” albümü 5 milyon satışla Türkiye'nin en çok satan çalışmalarından biri oldu. 1993'te Gülhane Parkı'ndaki konserinde 200 bin kişiyle rekor kırdı.
Birçok albüme imza atan Tayfur; “Seni Dilendim”, “Gönül Yorgunu”, “Sevda Yelleri”, “Emmoğlu”, “Çeşme”, “Geçen Yıl”, “Her Saat Başında”, “Sanma Sana Dönerim”, “Merak Etme Sen”, “Ben de Özledim”, “Yıldızlarda Kayar”, “Huzurum Kalmadı” gibi şarkılarıyla ünlendi.
50 kaset, 34'ten fazla film çıkardı, 9 Altın Plak Ödülü kazandı ve 1982'de Ferdifon Plakçılık'ı kurdu.
Arabesk müziğin sevilen ismi Ferdi Tayfur; “İçim Yanar”, “Bana Sor”, “Yaktı Beni”, “Hatıran Yeter”, “Ben de Özledim”, “Sabahçı Kahvesi”, “Merak Etme Sen” ve “Benim Gibi Sevenler” gibi şarkıları, albümleri ve filmleriyle gönüllerde taht kurdu.
Ayrıca “Yağmur Durunca”, “Şekerci Çırağı”, “Bir Zamanlar Ağaçtım” ve “Paraşütteki Çocuk” gibi kitaplar yazdı.
Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan 79 yaşındaki sanatçı, önce yerel hastaneye, ardından Antalya'ya nakledildi ve 2 Ocak 2025'te tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Tayfur'un kaybı hayranlarını derin bir yasla sardı. Vefatından sonra sanat ve müzik dünyasından birçok isim ile sevenleri sosyal medyada taziyelerini paylaştı.
"ARABESK MÜZİK PRENSESİNİ KAYBETTİ"
Atatürk Kültür Merkezi'nde 4 Ocak'ta düzenlenen cenaze töreninde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kaybın ağırlığını dile getirerek şöyle dedi:
"Bu ülkede bir devrin insanları yıllarca gönül dünyasını, yürek yarasını, saklı sızısını onun sesinde ve sözünde paylaşmış, onunla içinden atıp rahatlamış, şarkılarını bir muhabbet gibi diline dolayıp onunla kendini anlatmış ve konuşup anlaşmış. Şimdi gelin de Ferdi Tayfur'u söze dökün, vedasının sebep olduğu duyguları ve boşluğu hakkıyla dillendirin. Mümkün değil. İşte bazen bir isim, sözler için fazla ağır kalıyor. Ferdi Tayfur'u belki ancak böyle anlatabiliriz."
Orhan Gencebay, Tayfur'un eşsiz bir sevgiyle uğurlandığını belirterek: "Bizi 1970'li yıllarda o hale getirdiler ki sanki birbirimize rakipmişiz gibi Ferdici, Orhancı dediler... Hatta bazı türküleri ayırırken sağcı, solcu... 1970'li yıllar çok zor yıllardı. Çok iyi bir dosttu, çok iyi bir kardeşti. Sevgili kardeşim Ferdi Tayfur, bu dünyadaki görevini fevkalade güzel yaptı ve göçtü. Biz onunla dediğim gibi çok yakın iki dosttuk, iki kardeştik." dedi.
İbrahim Tatlıses ise: "O bir prensti. Mekanı cennet olsun. Herkesin başına gelecek. Herkes bir gün ölümü tadacak. Ferdi Tayfur'un hayranları ölümüne var. Uğurlar olsun prens." sözleriyle duygularını ifade etti.
Siyaset, kültür ve sanat dünyasından birçok isimle birlikte Fatih Kısaparmak, Yavuz Bingöl, Ahmet Selçuk İlkan, Muhteşem Candan ve Gökhan Güney'ın da yer aldığı törenden sonra cenaze Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi.
Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur, vefatının birinci yılında unutulmadı. Kızı Tuğçe Tayfur da babasını özlem dolu bir paylaşımla andı.
Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur, babasının birinci ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesaj yayınladı.
Ferdi Tayfur'un hayatındaki önemli olaylar;
Ferdi Tayfur (tam adı Ferdi Tayfur Turanbayburt), Türk arabesk müziğinin ikonik isimlerinden; şarkıcı, besteci, söz yazarı, oyuncu ve yönetmen. “Ferdi Baba” lakabıyla anılan sanatçı, zorluklarla dolu hayatıyla milyonların gönlünü fethetti. Önemli olaylar kronolojik olarak:
• 15 Kasım 1945: Adana'da doğdu. Babası Cumali Bey, dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur hayranı olduğu için bu ismi seçti.
• Çocukluk: Babası pavyon çıkışı öldürüldü. Eğitim yarıda kaldı, annesi yeniden evlendi, yoksulluk içinde üvey babasının şekerci dükkânında çalıştı, okuma yazmayı iş hayatında öğrendi, çiftlikte aileye destek oldu.
• Gençlik: Düğünlerde şarkı söyledi, Adana Radyosu yarışmasında ikinci oldu, 17 yaşında İstanbul'a gidip Lunapark Gazinosu'nda bağlama çaldı.
• 1960'lar sonu: İlk plaklar (“Leyla” vb.) başarısız olunca Adana'ya dönüp traktör şoförlüğü yaptı. • 1970'ler: “Huzurum Kalmadı” ile yükseldi, 1975'te “Çeşme” ile patlama yaptı, aynı filmde Necla Nazır'la başrol oynadı ve arabesk kralı oldu.• 1970-1980'ler: 30'dan fazla albüm, 30'un üzerinde film, 9 Altın Plak, milyonlarca satan şarkılar (“Bana Sor”, “Yaktı Beni”, “İçim Yanar”, “Ben de Özledim” vb.).• 1982: Ferdifon Records'u kurdu.• Özel hayat: İlk evlilik Zeliha Hanım'la (1974), çocuklar; Necla Nazır'la uzun ilişki ve Tuğçe Tayfur; sonra Habibe Ümyani Demir'le Ferdi Taha.• 2009: İnşaat sektörüne girdi.• 2020: Oğlu Timur'dan böbrek nakli aldı.• 15 Aralık 2024: Marmaris'te rahatsızlandı.• 2 Ocak 2025: Antalya'da karaciğer ve böbrek yetmezliğinden 79 yaşında vefat etti.
Ferdi Tayfur, acılı şarkılarıyla halkın sesi olan bir efsaneydi. Cenazesinde kalabalıklar toplandı, mirası şarkılarıyla yaşıyor.
"AH BABAM AÇIK YARAM”
Tuğçe Tayfur, babasıyla bir anısını paylaşarak siyah beyaz fotoğraflarını yayınladı ve şu notu ekledi:
"İstanbul'da kar yağdı baba. Üniversitedeyken de o kadar çok kar yağmıştı ki ve finalim vardı. Ama arabayla nasıl giderim yollar buzlu, karlı korkmuştum açıkçası. Gelip bana ‘Hazırlanma boşuna bu kar kışta gidemezsin hiçbir yere’ demiştin. ‘Babişko sınav var sınav’ demiştim. ‘Senin sesin güzel bir şarkı söyler telafi ettirirsin sonra sınavını’ deyip gülmüştün. Öyle olmadı tabii. Finale gitmedim diye okul yarım dönem uzamıştı. Ah babam açık yaram. Bu dünyada gurbette olan biziz. Allah seni peygamber efendimize komşu etsin. Her gün olduğu gibi bugün de dualarım senin için..."