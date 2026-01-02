Ferdi Baba bir yıl sonra hala içimizi yaktı: Tuğçe Tayfur'dan duygusal paylaşım

Orhan Gencebay, Tayfur'un eşsiz bir sevgiyle uğurlandığını belirterek: "Bizi 1970'li yıllarda o hale getirdiler ki sanki birbirimize rakipmişiz gibi Ferdici, Orhancı dediler... Hatta bazı türküleri ayırırken sağcı, solcu... 1970'li yıllar çok zor yıllardı. Çok iyi bir dosttu, çok iyi bir kardeşti. Sevgili kardeşim Ferdi Tayfur, bu dünyadaki görevini fevkalade güzel yaptı ve göçtü. Biz onunla dediğim gibi çok yakın iki dosttuk, iki kardeştik." dedi.