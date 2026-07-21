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Kaynak: Haber Merkezi

X Factor Türkiye'deki performansıyla hafızalarda yer edinen Ferah Zeydan, yarışma sonrasında müzik çalışmalarını sürdürerek kariyerini istikrarlı bir şekilde devam ettirdi. Özellikle Sinan Akçıl ile gerçekleştirdiği düetlerle adından söz ettiren Zeydan, müzik dünyasında önemli bir çıkış yakaladı.

Geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından büyük bir fiziksel değişim yaşayan ünlü şarkıcı, verdiği kilolarla adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. Toplam 70 kilo veren Ferah Zeydan'ın yeni imajı takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Zeydan, sahne performanslarından kesitler, günlük yaşamından kareler ve zaman zaman paylaştığı kısa videolarla takipçileriyle iletişimini sürdürüyor. Başarılı sanatçının son hali ise sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.