Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu işbirliğiyle influencer'lara verilen 'sorumlu sosyal medya etkileyicileri eğitimi' programının dördüncüsünü yaptı. Sosyal medya fenomenleri artık PR hediyeleri ve mekan tanıtımında yedikleri yemekler için yüzde 15 vergi ödeyecek.

Akşam'dan Recep Aslan'ın haberine göre, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda yapılan programa, sosyal medya hesaplarında 100 bin ve üzerinde takipçisi olan içerik üreticileri katıldı. Programda artık içerik üreticilerinin markalardan gelen PR hediyeleri ve mekan tanıtımında yedikleri yemeğin vergisini ödeyeceği öğrenildi.

YASAK REKLAMA YAPTIRIM

İçerik üreticileri artık markalardan gelen hediye veya tanıtım adı altındaki mekanlarda yenilen yemeğin ücretini istisna belgeli hesaba yatıracak ve yüzde 15'i vergi olarak kesilecek.