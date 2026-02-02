Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın ekonomik zorluk çeken üniversite öğrencileri için başlattığı burs kampanyasına destekler devam ediyor. Sporun dayanışma ruhu ve gücüyle, gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sağlamak amacıyla Ortahisar Belediyesi’nin öncülüğünde, dijital içerik üreticisi Samet Öztürk ve Kadir Arslan’ın destekleriyle, “Burs İçin Sahaya” sloganıyla anlamlı bir futbol maçı düzenlendi. Maçta, sosyal medya fenomenleri ve bağışçı iş insanlarının oluşturduğu Şehrin Yıldızları takımı ile Ortahisar Belediyesi takımı karşı karşıya geldi.

MAÇA YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ



Yalı Mahallesi Faroz Stadı’nda düzenlenen anlamlı etkinliğe Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Celal Akaç, Özer İskender, Ernul Arslan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz, CHP Trabzon İl Başkan Yardımcısı Berna Çağlar Yazıcı, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, Belediye Meclis Üyeleri, belediye birim müdürleri ve organizasyona destek veren vatandaşlar katıldı. Maçı takip edenlere Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından çay, kahve çeşitleri ve pasta ikramı yapıldı.

ANLAMLI KARŞILAŞMA RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU



Şehrin Yıldızları takımında sosyal medya fenomenleri Samet Öztürk, Muhammet Yılmaz, Ali Osman Erçin, Ali Asım ile bağışçı iş insanlarının firmalarının temsilcileri yer alırken Ortahisar Belediyesi takımında Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Celal Akaç, Özer İskender, Ernul Arslan ile belediye personeli mücadele etti. Süper Lig hakemi Yasin Kol’un düdük çaldığı maçta Trabzonspor’un efsane isimlerinden Hamdi Aslan, Ortahisar Belediyesi’nin, Hüseyin Çimşir de Şehrin Yıldızları takımının teknik direktörlüğünü yaptı. Başkan Ahmet Kaya’nın santra vuruşuyla başlayan karşılaşma renkli anlara sahne oldu.

10 ÖĞRENCİNİN 1 YILLIK BURSU TOPLANDI



Akyazı Çiftlik, Trabzon Bahçeşehir Koleji, Terminal Pide, Kebapçım Hatay Sofrası, Toyota Plaza Ayyıldız, 1453 Osmanlı Cafe, Trabzon 1967 FK, Lobby Cafe, İlke Birey Okulları, Girne Koleji, KX Spor, Naturel Gurme ve Tirzik Mangal Evi firmalarının bağışçı olduğu anlamlı etkinlikte elde edilen gelirle 10 öğrenciye 1 yıl boyunca eğitimlerine katkı sağlayacak burs verilecek.

BAŞKAN KAYA: “GENÇLERİMİZİN GELECEĞİ İÇİN BU TÜR ETKİNLİKLERE DEVAM EDECEĞİZ”



Anlamlı etkinlik için tüm destekçilere teşekkür eden Belediye Başkanı Ahmet Kaya, iyilik hareketinin büyüyerek devam ettiğini söyledi. Ekonomik zorluk çeken ihtiyaç sahibi öğrenciler için bir araya geldiklerini belirten Başkan Kaya, “Trabzon’umuzun birbirinden değerli simaları, sosyal medyadan tüm ülkemizin tanıdığı güzel yürekli kardeşlerim, Samet Öztürk kardeşimizin öncülüğünde bu anlamlı etkinlikte bizlerle buluştu. Bu değerli etkinlik sayesinde 10 öğrencimize 1 yıl boyunca burs verebileceğiz. Bu bizim için her şeyden daha kıymetli. Tüm katılımcılara ve destekçilerimize çok teşekkür ediyorum. Kazanan dostluk ve gençler oldu. Bu tür etkinliklerimize devam ederek burs kampanyamızı büyüteceğiz” dedi.



Karşılaşmanın sonunda etkinliğe katılan sosyal medya fenomenleri ve bağışçı firmalara teşekkür belgesi verildi.