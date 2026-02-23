Kamuoyunda “Fenomenler Soruşturması” olarak bilinen davada tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen’in tahliyesine karar verildi.
Halk TV’de yer alan habere göre, Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen duruşmada mahkeme ara kararını açıkladı.
Mahkeme, Güngen çifti hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliyelerine hükmetti. Çiftin yargılanmasının ise tutuksuz şekilde devam edeceği öğrenildi.