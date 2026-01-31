İstanbul Başsavcılığınca ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can'ın ifade işlemleri için adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Savcılıktaki fade işlemleri sona eren Mika Raun Can tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Mika Raun Can dün gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada Raun'un gözaltı gerekçeleri arasında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamalarının yer aldığı belirtilmişti.