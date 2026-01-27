8 Ocak’ta tutuklanan ve 20 Şubat’ta tahliye edilen Kerimcan Durmaz’ın yargılanması İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam etti. Görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

SAVCILIKTAN HAPİS TALEBİ

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Durmaz’ın zincirleme biçimde “kişileri reklam yoluyla ya da başka yöntemlerle spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ile şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek” suçunu işlediğini belirtti. Bu kapsamda sanığın 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

MAHKEMEDEN ERTELEME KARARI

Mahkeme, sanık tarafının mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı “suçtan zarar gören” olarak yer alırken, Kerimcan Durmaz “şüpheli” sıfatıyla dosyada yer aldı. İddianamede, Durmaz’ın bilgisi dahilinde çekilen yasa dışı bahis sitesi reklamlarında rol aldığı, bu yolla bahis ve şans oyunlarını teşvik ettiği ifade edildi.

Savcılık, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Durmaz’ın bu eylemlerinin toplum açısından tehlike oluşturduğunu, yasa dışı bahis ve kumarı normalleştirdiğini ve kamu düzenine zarar verdiğini vurguladı.

“HANİ CASİNOLAR FALAN” DETAYI

İddianamede ayrıca, Durmaz’ın suçlamaları kabul etmediği belirtilse de incelenen görüntülerde yasa dışı bahis sitelerine ait reklamların led ekranlara yansıtıldığı sırada sanığın arkasını dönmüş olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi. Aynı anlarda Durmaz’ın “hani casinolar falan” şeklinde ifadeler kullandığı da dosyada yer aldı.

Savcılık, tüm bu gerekçeler doğrultusunda Kerimcan Durmaz’ın zincirleme suç kapsamında 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.