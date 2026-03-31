Sosyal medyanın yeni yıldızı bu kez bir meyve oldu. Los Angeles'taki ünlülerin uğrak yeri olan lüks bir mağaza zincirinin şubesinde satın alınan tek bir çilek, TikTok fenomeni Alyssa'nın paylaşımı sayesinde kısa sürede milyonlarca kişiyi ekran başına kilitlemeyi başardı.
Fenomen kadın milyonları ayağa kaldırdı... 1 tane çilek 692 TL
Los Angeles'ta lüks bir mağaza zincirinden tek bir çilek için 19 dolar ödeyen TikTok fenomeni Alyssa'nın viral tadım videosu, 9.7 milyon izlenmeyle sosyal medyayı salladı ve tartışma yarattı.Derleyen: Cansu İşcan
Pahalı Bir Isırığın Ardındaki Şaşkınlık
TikTok'ta alyssaantocii kullanıcı adıyla paylaşım yapan Alyssa isimli kadın, Los Angeles'ta Kardashian ailesi ve Brooklyn Beckham gibi ünlü isimlerin sıkça ziyaret ettiği lüks bir mağaza zincirinin şubesinden özel paketlenmiş bir çilek satın aldı.
Japonya'nın Kyoto kentinden gelen bu meyve için 19 dolar karşılığında yaklaşık 692 Türk Lirası ödediğini belirten Alyssa, videosunda ürünü yakından inceledi ve canlı bir tadım testi gerçekleştirdi.
Videoda paketin kapağını açtıktan sonra çileği dikkatle inceleyen Alyssa, büyük bir ısırık aldı ve tepkisini anında dile getirdi. Hayatımda yediğim en iyi çilek bu. Bu çılgınlık, son lokmasına kadar yemem gerekiyor diyerek hayranlığını gizlemedi.
208 bin takipçisine seslenen genç kadın, çileğin dünyanın en lezzetli meyvesi olduğunu vurguladı. Paylaşım, yayınlandıktan kısa süre sonra 9.7 milyon izlenmeye ulaşarak TikTok'un en çok konuşulan içerikleri arasına girdi.
Japonya'dan Gelen Özel Lezzet Dalgası
Alyssa, çileğin Japonya'nın Kyoto kentinden özel bir paketleme ile ithal edildiğini ve mağazada sınırlı sayıda satıldığını açıkladı.
Yorumlarda Yükselen Tartışma Fırtınası
Kullanıcılar, videonun altına bıraktıkları yorumlarla düşüncelerini açıkça paylaştı.
Bir sosyal medya kullanıcısı Eğer bir çileğe 20 dolar verseydim muhtemelen kendimi bunun şimdiye kadar yediğim en iyi çilek olduğuna ikna ederdim diye esprili bir yaklaşım sergiledi.
Başka bir kullanıcı ise Toplum olarak bizim için hiçbir umut yok ifadesiyle lüks tüketim kültürünü eleştirdi.
Lüks Tüketim ve Viral Dönüşüm
Günümüzde sosyal medya platformları, pahalı ve sıra dışı ürünlerin tanıtımında güçlü bir araç haline geliyor. Alyssa'nın canlı tepkisi, takipçilerde hem merak hem de sorgulama duygusu uyandırdı.
Videoyu izleyenler, çileğin görünümünden tadına kadar her detayı merak ederken, benzer lüks ürünlerin erişilebilirliği de tartışma konusu oldu.
Fenomenin paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım aldı. Bazı kullanıcılar çileğin fiyatını abartılı bulurken, diğerleri özel ithal ürünlerin kalitesine vurgu yaptı.