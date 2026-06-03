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Bir süre önce Said Hatipoğlu ile çektiği akım videosuyla gündeme gelen fenomen, kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşmıştı. "Akım çıkmış, biz de geri kalmayalım" notuyla yayınladığı video, sosyal medya kullanıcıları arasında yoğun ilgi görmüştü.

Geçtiğimiz aylarda Instagram'da özel içeriklere erişim sağlayan abonelik özelliğini devreye alan Soydaş, bu sistem üzerinden önemli bir gelir elde ettiğini belirtti. Daha önce abonelerine yönelik paylaşımları nedeniyle tartışmaların odağına yerleşen fenomen, içerik tercihleriyle ilgili olarak "Bu benim abonelik sistemim, istediğim içeriği paylaşırım" ifadelerini kullanmıştı.

TikTok yayınlarıyla da adından söz ettiren Soydaş'ın, daha önce gerçekleştirdiği kısa süreli bir canlı yayından yüz binlerce lira kazandığı öne sürülmüştü.

Son olarak Sinem Yıldız'ın programına konuk olan Soydaş, abonelik sistemine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Aylık abonelik ücretinin 60 TL olduğunu belirten fenomen, yaklaşık 20 bin abonesi bulunduğunu söyledi.

Program sırasında yapılan hesaplamada, Soydaş'ın aboneliklerden elde ettiği aylık gelirin yaklaşık 1 milyon 200 bin TL seviyesinde olduğu ifade edildi. Ancak fenomen, bu rakamın tamamının kendisine kalmadığını belirterek vergi kesintileri ve ödeme süreçlerinin düşündüğü kadar kolay olmadığını dile getirdi.

Kazancını değerlendirmeyi planladığını söyleyen Soydaş, ilerleyen dönemde ev ve otomobil yatırımı yapmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.