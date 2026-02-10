İlk bölümüyle 13 Ocak 2026 Salı akşamı izleyiciyle buluşan A.B.İ, yayınlanmadan önce dahi gerek hikâyesi gerekse güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeyi başarmıştı. Dizinin merkezinde yer alan sürükleyici konu ve yüksek prodüksiyon kalitesi, ekran yolculuğunun daha başında geniş bir merak uyandırdı.

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı yapım, iki başarılı oyuncunun ilk kez aynı projede buluşması nedeniyle de yoğun ilgi gördü.

Türkgün Gazetesi'nin diziye tam sayfa ayırması dikkat çekerken, MHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteye ATV dizisinin reklam vermesi sosyal medyada gündem konusu oldu.