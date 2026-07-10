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Kaynak: Haber Merkezi

Yaklaşık 1 milyon takipçiye sahip hesaplarıyla dikkat çeken ikili, yaptıkları resmi açıklamayla evliliklerinin sona erdiğini duyurdu. Ayrıca uzun yıllardır birlikte yönettikleri sosyal medya hesabının kimin kullanımına bırakıldığı da netlik kazandı.

Renkli paylaşımları ve aile yaşantılarını konu alan videolarıyla sosyal medyada büyük ilgi gören Ceren Cemre Polat ve Burak Uğurlu, takipçilerini üzen boşanma haberini takipçileriyle paylaştı. Kızlarıyla birlikte ürettikleri içeriklerle tanınan çift, evliliklerini karşılıklı anlaşmayla sonlandırdı.

AVUKATLARINDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Çift adına yapılan açıklamada, son günlerde ortaya atılan iddialar nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtilerek, "Müvekkillerimiz Ceren Cemre Polat ile Burak Uğurlu'nun evliliği, tarafların ortak kararı doğrultusunda hukuken sona ermiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, boşanmanın tamamen tarafların özel yaşamına ilişkin bir karar olduğu vurgulanırken, gerçeği yansıtmayan yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

ORTAK SOSYAL MEDYA HESABI CEREN CEMRE POLAT'TA KALDI

Taraflar arasında yapılan hukuki anlaşma kapsamında, bugüne kadar "Uğurluailesii" adıyla birlikte yönetilen sosyal medya hesabının tüm yönetim ve kullanım haklarının Ceren Cemre Polat'a devredildiği bildirildi.

Ayrıca, boşanma sürecine ilişkin bundan sonra herhangi bir ek açıklama yapılmayacağı belirtilirken, hesabın büyümesinde katkısı bulunan takipçilere destekleri ve anlayışları için teşekkür edildi.

Açıklamanın sonunda ise özellikle çiftin ortak çocuklarının huzuru gözetilerek özel hayatın gizliliğine saygı gösterilmesi istendi.

Öte yandan, Burak Uğurlu'nun sosyal medya kariyerine nasıl devam edeceği ve yeni bir dijital projeyle takipçilerinin karşısına çıkıp çıkmayacağı şimdiden merak konusu oldu.