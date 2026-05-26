Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesi sona eren milli stoper Samet Akaydın’ın Karadeniz ekibiyle yeni sezon için anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. 2024-25 sezonunun devre arasında Fenerbahçe’den transfer olduğu Rize temsilcisinde 1 yıllık sözleşmesini tamamlayan 32 yaşındaki deneyimli savunmacının yeni adresi şimdiden merak konusu oldu.

Kariyerinde daha önce Fenerbahçe ve Panathinaikos gibi önemli kulüplerin de formasını terleten Akaydın, bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla çıktığı 30 maçta 4 gol ve 2 asistlik dikkat çekici bir skor katkısı üreterek başarılı bir grafik çizdi.

DÖRT BİR YANDAN TALİBİ VAR: HEDEF HAZİRAN AYI

Deneyimli savunmacının geleceği hakkında Fotomaç’a konuşan temsilcisi ve FIFA Menajeri Ender Yurtgüven, oyuncusuna hem yurt içinden hem de yurt dışından çok ciddi bir ilgi olduğunu belirtti. Transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline gelen Samet Akaydın için rotanın kısa sürede netleşeceğini ifade eden Yurtgüven, şu açıklamalarda bulundu:

"Süper Lig, Avrupa ligleri, Arap yarımadası ve MLS kulüplerinin Samet Akaydin'e ilgisi bulunmaktadır. Hedefimiz, haziran ayına kadar yeni kulübüyle sözleşme imzalamaktır"

ÖNÜNDE DÜNYA KUPASI VAR

Kariyerinde 18 kez Ay-Yıldızlı formayı giyme başarısı gösteren tecrübeli stoper, bu yaz A Milli Takım ile Dünya Kupası’nda boy gösterecek. Turnuva öncesinde kulüp geleceğini netleştirmek isteyen Samet Akaydın'ın, menajerinin de belirttiği üzere haziran ayı gelmeden yeni takımına imza atması bekleniyor.