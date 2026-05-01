UEFA Avrupa Ligi Yarı Final turu ilk maçında Nottingham Forest Aston Villa'yı City Ground'da konuk etti.

PEREIRA AVRUPA LİGİ TARİHİNE ADINI YAZDIRAN EMERY'E KARŞI ÜSTÜN GELDİ

Daha önce bu tunuvada 4 kez mutlu sona ulaşarak bu konuda Avrupa'nın en başarılı teknik direktörü olan Unai Emery karşısında zorlu bir sınav veren Vitor Pereira eşleşmenin ilk maçında İspanyol meslektaşına karşı üstün geldi.

NOTTINGHAM FOREST PENALTI GOLÜYLE FİNAL İÇİN AVANTAJI YAKALADI

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi son 16 turunda eleyen Nottingham Forest Aston Villa'yı yarı finalin ilk maçında 71'de Chris Wood'un penaltıdan attığı golle 1-0 yenerek 7 Mayıs Perşembe günü Villa Park'ta oynanacak rövanş öncesi avantajı yakaladı.