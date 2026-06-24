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Fenerbahçe eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın yıllar sonra sarı lacivertli kulübe teknik ekibte görev alarak geri döndüğünü resmen duyurdu.

KUYT İSMAİL KARTAL'IN 1. YARDIMCI ANTRENÖRÜ OLACAK

Kuyt'ın yeni sezonda teknik direktör İsmail Kartal'ın 1. Yardımcı Antrenörü olacağı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolculuk kariyerinde kulübümüzün şampiyonluğunda önemli rol üstlenen, profesyonelliği, çalışkanlığı ve mücadeleci karakteriyle taraftarımızın sevgisini ve takdirini kazanan Dirk Kuyt, yuvasına geri döndü.

120. yılımızda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, Dirk Kuyt’ı Teknik Direktörümüz İsmail Kartal’ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak yeniden ailemizde görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz."

KUYT: 'BU STATTA OLMAK BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI

Futbolculuk döneminin ardından şimdi de teknik kadroda Fenerbahçe'de görev almasıyla ilgili duygularını paylaşan Kuyt şunları söyledi:

"Çok mutluyum ve bu stadyuma geri döndüğüm için çok gururluyum. İstanbul'a geldim ve direkt Samandıra'ya gittim. Çok iyi hissettim çünkü orada 3 sene çok güzel tecrübelerim var.

Neredeyse her gün oradaydık ve aynı zamanda şuan bu statta olmak benim için çok anlamlı. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Tüm taraftarlarla birlikte burada tekrar başarılı olmak için.

Şampiyonlar Ligi elemeleri için Fenerbahçe ile hızlıca başlamalıyız. Hazır olmalıyız ve olacağız."