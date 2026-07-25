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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, Nathan Ake'den gelen haber teknik heyeti sevindirdi.

GORNIK ZABRZE MESAİSİ DEVAM EDİYOR

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarının ardından futbolcular üç gruba ayrılarak pas organizasyonları üzerinde çalıştı.

NATHAN AKE SAHAYA İNDİ

Gornik Zabrze ile oynanan ilk karşılaşmada devre arasında kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyundan alınan Nathan Ake'den olumlu haber geldi.

Dünkü idmanda salonda çalışan Hollandalı stoper, bugünkü antrenmanda bireysel saha çalışmalarına başladı.

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Tedavisinde önemli aşama kaydeden Nathan Ake'nin yarın gerçekleştirilecek antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başlaması planlanıyor. Bu gelişme, rövanş mücadelesi öncesinde teknik heyetin elini güçlendirdi.