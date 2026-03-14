Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fatih Karagümrük karşısında 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında darbe alan Fenerbahçe, bu kez UEFA tarafından yapılan finansal incelemeyle gündeme geldi.

Sabah gazetesinin haberine göre UEFA’nın Finansal Fair Play denetimi kapsamında görevlendirdiği dört kişilik uzman ekip, ocak ayında sarı-lacivertli kulübün mali kayıtlarını ayrıntılı şekilde mercek altına aldı.

Hazırlanan ilk raporda, Kerem Aktürkoğlu, Diego Carlos, Milan Škriniar ve José Mourinho ile yapılan sözleşmelerde bazı riskli unsurların bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine UEFA’nın kulüpten ek bilgi ve belgeler istediği öğrenildi.

Elips Haber’in aktardığına göre incelemelerde özellikle Kerem Aktürkoğlu’nun transfer süreci öne çıktı. Eski yönetici Hakan Safi’nin şirketi aracılığıyla sağlanan sponsorlukla finanse edilen transfer ve maaş ödemeleri UEFA’nın dikkatini çekti.

Kulüp yönetiminin, ödemelerin doğrudan kulüp üzerinden yapılabilmesi için Safi ile temas kurduğu ve görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. İnceleme sonucunda herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde UEFA’nın yaptırım uygulayabileceği belirtildi.