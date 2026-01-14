Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya takviye için N’Golo Kante ile anlaşmaya vardı. Görüşmeleri yürüten yöneticiler Ertan Torunoğulları ve Devin Özek, transferi sonuçlandırmak için Dubai’ye gitmişti.

N’Golo Kante’nin kulübü Al Ittihad ile anlaşmada sona gelindi; Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibiyle son pürüzleri gideriyor. Ancak asıl fedakarlığı Fransız futbolcu yaptı.

BÜYÜK FEDAKARLIK

Takımında yıllık 25 milyon Euro kazanan N’Golo Kante, Fenerbahçe için büyük bir adım atarak yıllık 8 milyon Euro’luk maaş teklifini kabul etti.

N’Golo Kante, kariyerinde Şampiyonlar Ligi zaferi, Premier Lig şampiyonluğu, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi gibi önemli başarılar elde etti. Yıldız futbolcu, Fransa formasıyla 65 maça çıktı.