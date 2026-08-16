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Fenerbahçe'de Sidiki Cherif dönemi sona eriyor. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon büyük umutlarla kadrosuna kattığı genç golcü, İngiltere yolcusu oldu.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Premier Lig ekiplerinden Coventry City, 19 yaşındaki Gineli futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

25 MİLYON EURO ÖDENECEK

Haberde, İngiliz ekibinin Sidiki Cherif için 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Bu transferle birlikte Fenerbahçe, genç oyuncudan önemli bir gelir elde etmiş olacak.

FENERBAHÇE YATIRIMINDAN KAR ETTİ

Sarı-lacivertliler, Sidiki Cherif'i kadrosuna katarken 4 milyon euro kiralama ve 18 milyon euro satın alma bedeli olmak üzere toplam 22 milyon euro ödeme yapmıştı.

25 milyon euroluk satışla birlikte Fenerbahçe, genç futbolcudan bonservis geliri elde ederek yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

19 yaşındaki forvet, Fenerbahçe formasıyla toplam 17 resmi maçta görev aldı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 1 asist yaparak takımına katkı sağladı.